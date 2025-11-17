Konser Digital Pertama Folago Raup Ratusan Juta Rupiah, Gaet 55 Ribu Penonton

jpnn.com, JAKARTA - Emiten Entertainment & AI Media Commerce PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) sukses menggelar konser digital perdana yang diproduksi anak usahanya, Folago Live Entertainment di TikTok LIVE.

Konser bertajuk Suara Hati Titi yang menampilkan diva Titi DJ itu berhasil mencatat 55 ribu penonton, 730 ribu gifting, dan 464.000 likes, dan raup ratusan juta rupiah hanya dalam satu malam.

Kinerja tersebut mengantarkan konser ini menduduki peringkat nomor satu Daily Live TikTok, menjadikannya salah satu capaian hiburan digital terbesar di Indonesia.

CEO Folago Live Entertainment, Subioto Jingga menuturkan dari perspektif bisnis, model konser digital ini menunjukkan potensi monetisasi tinggi melalui gifting, sponsor dan interaktivitas, selaras dengan strategi Folago memperluas portofolio digital entertainment berbasis live streaming.

Kolaborasi ini menjadi salah satu event yang cocok bagi para pemilik brand untuk memperluas branding value kepada audiens indonesia secara nasional atau regional.

Kesuksesan acara ini juga menjadi salah satu contoh inovasi dan corong bagi para artis & konten kreator untuk memperluas jangkauan & potensi pendapatan melalui konser digital.

Subioto menyatakan performa ini merupakan validasi bagi industri.

“Kesuksesan konser digital ini menegaskan bahwa live entertainment berbasis platform dapat menjadi revenue stream baru yang berkelanjutan, sekaligus memperluas jangkauan artis kepada audiens global,” sebutnya.