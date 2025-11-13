Konser Digital Suara Hati Titi Siap Tayang di TikTok LIVE, Catat Tanggalnya!

jpnn.com, JAKARTA - PT Folago Global Nusantara Tbk (IDX: IRSX) emiten AI & Media Commerce, melalui unit bisnisnya FOLAGO Live Entertainment meluncurkan inovasi konser digital pertama di Indonesia bertajuk Suara Hati Titi dengan menampilkan diva Titi DJ.

Konser ini akan disiarkan secara langsung melalui TikTok LIVE @folagoliveentertainment pada 14 November 2025, jam 19.00 WIB dengan Vibe Liqueurs & Spirits (@vibe.indonesia) sebagai sponsor utama.

Konser ini menjadi acuan inovasi baru untuk artis-artis melebarkan jangkauannya sampai ke pelosok desa, bahkan secara internasional.

Konser digital perdana ini dirancang sebagai pertunjukan musik penuh emosi, harmoni, dan pesan cinta yang dikemas secara intim dan elegan.

Melalui konser ini, FOLAGO menegaskan langkah nyata transformasi industri hiburan Indonesia menuju era digital yang imersif dan interaktif.

“Kami ingin membuktikan bahwa panggung digital bisa seintim dan sekuat panggung konvensional. ‘Suara Hati Titi’ menjadi bukti nyata bahwa teknologi dapat menghadirkan pengalaman musik yang hangat, bermakna, dan inklusif bagi semua kalangan,” ujar Subioto Jingga, Direktur Utama Folago.

Selain penampilan utama Titi DJ, konser ini juga akan menampilkan segmen Point Knockout Internasional atau kompetisi gifting, di mana Titi DJ akan tampil head-to-head dengan salah satu idola global secara real-time.

Penonton bisa berinteraksi langsung melalui fitur gift TikTok LIVE, dan bahkan berkesempatan mendapatkan private dinner eksklusif bersama Titi DJ bagi mereka yang mencapai total minimum spend Rp30 juta selama acara berlangsung, sebuah pengalaman yang belum pernah ada sebelumnya dalam konser digital Indonesia.