Konser Dua Delapan, Padi Reborn Libatkan Sal Priadi dan Fanny Soegi

jpnn.com, JAKARTA - Padi Reborn siap berkolaborasi dengan Sal Priadi dan Fanny Soegi dalam Konser Dua Delapan yang akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada 31 Januari 2026.

Band beranggotakan Fadly, Piyu, Yoyo, Ari, dan Rindra itu punya alasan kuat melibatkan dua penyanyi masa kini tersebut untuk konser nanti.

"Kenapa memilih mereka karena tahun lalu kami sempat membuat single sama Fanny Soegi dan akhirnya bisa main lagi sama dia di sini," kata Ari Padi saat jumpa pers di JNE Tomang, Jakarta Barat pada Jumat (23/1).

Baca Juga: Padi Reborn Siapkan Experience Baru dalam Konser Dua Delapan

"Lalu Sal Priadi, kita tahu anak muda zaman sekarang, Sal Priadi disukai kaum muda," sambungnya.

Padi Reborn berharap kehadiran Sal Priadi dan Fanny Soegi kian menyempurnakan harmoni yang dibangun dalam Konser Dua Delapan.

Tidak sekadar kolaborasi, Padi Reborn ingin menghadirkan energi baru yang fresh dalam konser tanpa mengubah identitas. Sal Priadi dan Fanny Soegi dinilai sebagai dua musisi yang berkarakter, dan bisa memberi penyegaran pada lagu-lagu Padi Reborn.

Dalam Konser Dua Delapan nanti, Padi Reborn bakal membawakan lagu bersama Sal Priadi maupun Fanny Soegi.

Tidak hanya itu, Sal Priadi dan Fanny Soegi juga berkesempatan melantunkan lagu sendiri di konser tersebut.