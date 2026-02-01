menu
Konser Dua Delapan, Padi Reborn Selalu Mengesankan
Grup musik Padi Reborn saat Konser Dua Delapan di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Padi Reborn tampil mengesankan dalam Konser Dua Delapan yang digelar di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1) malam.

Adapun Padi Reborn kembali ke panggung membawa semangat baru di usia yang ke 28 tahun.

Band beranggotakan Fadly, Piyu, Yoyo, Ari, dan Rondra itu merayakannya dengan konser Dua Delapan yang berlangsung dengan meriah dan penuh kejutan.

Deretan lagu hit-hit pun dibawakan Padi Reborn pada konser tersebut, di antaranya, Begitu Indah, Semua Tak Sama, Kasih Tak Sampai, Sang Penghibur, dan Sobat. 

Konser Dua Delapan dibuka dengan lagu 'Prolog' yang disambut antusias oleh para penonton di Tennis Indoor, Senayan.

Penampilan Padi Reborn dilanjutkan dengan lagu Bayangkanlah dan Menanti Sebuah Jawaban.

Sobat Padi pun langsung ikut bernyanyi seiring lagu-lagu familiar itu dilantunkan.

Fadly Padi Reborn sempat menyapa para penonton, membuat atmosfer semakin hangat.

