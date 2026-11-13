Konser Guns N’ Roses dan BTS di Jakarta, Pramono: Kami Memberi Dukungan Penuh

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh gelaran konser Guns N’ Roses dan BTS di Jakarta berjalan dengan lancar. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pengaturan lalu lintas hingga operasi modifikasi cuaca (OMC) apabila dibutuhkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa yang terpenting ialah dua konser besar itu bisa berjalan dengan baik dan lancar.

“Saya sebagai gubernur Jakarta, untuk dua konser ini, kebetulan juga dihadiri oleh jajaran OPD (organisasi perangkat daerah), kami akan memberikan support sepenuhnya, termasuk pengaturan lalu lintas, kemudian kalau perlu ada intervensi cuaca supaya enggak hujan, ya, kita gunakan berbagai cara,” kata Gubernur Pramono di Balai Kota, Jakarta, Jumat (13/11).

Di hadapan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Pramono mengatakan Jakarta saat ini sudah menjadi salah satu pusat acara atau epicentrum of event dunia. Menurut dia, hal itu dalam gelaran konser Ye beberapa waktu lalu, yang memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi Jakarta, yaitu mencapai Rp450 miliar.

Pada hari yang sama, Jakarta Running Festival juga memberikan dampak ekonomi besar. Jika dijumlah, kedua event tersebut memberikan dampak ekonomi sebesar Rp625 miliar.

“Ini menunjukkan bahwa publik dunia sekarang ini memberikan kepercayaan kepada Jakarta. Ke depan, beberapa pesohor dunia yang besar juga akan mengadakan konsernya di Jakarta, ada yang di GBK (Gelora Bung Karno), ada yang di JIS (Jakarta International Stadium),” tutur Pramono.

Oleh karena itu, politikus senior PDI Perjuangan itu berharap kepercayaan publik internasional terhadap Jakarta makin tinggi. Dia pun berpesan supaya para pendatang dari luar negeri maupun luar kota membelanjakan uang mereka selama berada di Jakarta. “Jakarta murah meriah, karena juga kursnya sekarang lagi murah meriah,” ucap Pramono. (antara/jpnn)