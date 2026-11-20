jpnn.com, JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan shuttle bus gratis bagi penonton konser Guns N' Roses di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (21/11).

Selain itu, sebanyak 100 personel juga disiagakan untuk mengatur lalu lintas di kawasan tersebut.

"Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami ingin konser ini menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi penonton, termasuk saat berangkat dan pulang. Kami turunkan 100 personel untuk mengatur lalu lintas di sekitar GBK dan kami sediakan shuttle bus gratis," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin dilansir Antara, Jumat (20/11).

Menurutnya, layanan shuttle bus gratis Transjakarta beroperasi pada Sabtu (21/11) pukul 12.00 hingga 01.00 WIB.

Shuttle bus tersebut melayani rute melingkar dari Jl. Gerbang Pemuda (Pintu 10 GBK), Jl. Asia Afrika, Jl. Hang Lekir I, Jl. Jenderal Sudirman sisi barat, Jl. Semanggi, Jl. Gatot Subroto, lalu kembali ke Pintu 10 GBK.

"Untuk mendukung agar transportasi publik tersedia, ada beberapa rute Transjakarta yang melayani hingga lewat tengah malam. Kami harap penonton memperhatikan jam operasional ini dan merencanakan perjalanan pulang sejak awal," jelasnya.

Budi berharap penonton konser Guns N' Roses dapat memanfaatkan layanan transportasi umum yang melintasi kawasan GBK dan tetap beroperasi setelah konser.

Adapun Transjakarta Koridor 1 (Kota-Blok M) beroperasi 24 jam, sementara rute 9C (Pinang Ranti-Bundaran Senayan) dan 10H (Tanjung Priok-Bundaran Senayan) beroperasi hingga pukul 01.00 WIB.