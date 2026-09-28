Konser Hari Kedua, The Weeknd Ungkap Kesan Mendalam soal Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Kanada, The Weeknd, kembali menyapa penggemar lewat konser hari kedua, After Hours Til Dawn Tour di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Minggu (27/9) malam.

Malam kedua tersebut menjadi bagian dari rangkaian terakhir After Hours Til Dawn Tour di Asia sekaligus penutup lawatannya di Indonesia.

Kehadiran The Weeknd untuk kedua kalinya di JIS disambut antusias oleh para penggemar. Sebelum memulai penampilannya, pemilik nama asli Abel Makkonen Tesfaye itu terlebih dahulu menyapa penonton dan membahas suasana konser malam pertama.

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Dia mengaku mendapat sambutan luar biasa dari para penggemar Jakarta. Energi tersebut kembali dirasakan olehnya ketika melihat penonton memenuhi area stadion untuk menyaksikan konser malam kedua.

“Harus kukatakan, malam pertama di Jakarta benar-benar meriah. Mereka menari, bernyanyi, dan melompat-lompat,” kata The Weeknd di JIS, Jakarta Utara, Minggu (27/9) malam.

Memasuki konser malam kedua, musisi berusia 36 tahun itu kemudian mengajak penonton membuktikan apakah energi yang diberikan bisa lebih besar dibandingkan konser sebelumnya.

The Weeknd bahkan secara langsung menantang para penggemar untuk membuat malam kedua terasa lebih meriah.

“Apakah malam kedua di Jakarta akan lebih baik daripada malam pertama?” ucapnya yang langsung disambut sorakan penonton.