Konser Hey Slank di Malang: Gebrakan Social Movements Pabrikan Rokok HS

jpnn.com, MALANG - Konser Hey Slank X HS digelar di Lapangan Rampal, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (19/4) malam. Kota ini punya semacam benang merah, bagi pabrikan rokok maupun Slank.

Pada konteks musik, Slank menyebut Malang jadi salah satu barometer perkembangan sebuah grup musik. Di sisi lain, Malang sudah lama dikenal dengan industri rokoknya.

“Dulu, waktu Slank keluarin album pertama (tahun 1990) ada musisi senior bilang, Lu harus main di Malang! Kalau Lu di Malang sukses, futurenya akan bagus. Inilah hebatnya HS, Malang kan sarangnya rokok, berani-beraninya masuk (sini), tetapi ini orang-orang berani ngumpul di sini!” kata Kaka Slank saat sesi jumpa pers sebelum konser.

Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim Slank yang juga hadir saat sesi jumpa pers, mengenang Slank pertama kali manggung di Malang tahun 1990.

“Saat itu dibayar Rp 5juta, di Pulosari, menginap di Hotel Pelangi. Malang selalu punya apa ya, sudah langsung excited kalau ke sini. Aku ajak keluarga, sudah ke Jatim Park, sudah petik apel juga di Batu,” cerita Bimbim.

Sementara bagi Ivanka, bassis Slank, Malang jadi salah satu basis militan Slankers di Jawa Timur. “Saya juga dulu sempat kuliah di sini, enggak lulus, orang tua lahirnya di Malang. Malang sangat istimewa, Aremania!” kata Ivan menambahkan.

Direktur Sales & Marketing HS, Falah Adha menyebut Malang adalah “tempatnya” rokok.

“Salah satu rumahnya rokok. Berdasar hasil survei dari lembaga internasional, terutama Jawa Timur dan Malang, itu kami masuk ke dalam produk rokok dengan pertumbuhan tertinggi 10 besar, dari sekian ratus ribu (merek),” ungkap Falah.