Konser HS Slank Malang Pecah, 30 Ribu Penonton Serbu Lapangan Rampal
jpnn.com, MALANG - Konser Hey Slank X HS di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (19/4) pecah. Tiga puluh ribu penonton menyerbu Lapangan Rampal, Malang.
Bagaimana tidak, Slank terakhir manggung di Malang pada 2017 alias sembila tahun silam. Konser yang digagas pabrik rokok HS ini pun jadi pengobat kangen Slankers.
“Kami ketemu hampir 10 tahun yang lalu di Lapangan Rampal ini, tahun 2017. Kami datang ditantang HS, katanya, orang-orang pemberani datang ke Rampal!” kata Kaka Slank dari atas panggung konser.
Seusai cerita dari atas panggung, lagu bertajuk Seperti Para Koruptor digeber. Sebelumnya, Slank sudah menggeber dengan I Miss U but I Hate U, Gara-Gara Kamu dan medley lagu Mars Slankers dan Punk Java yang jadi pembuka konser. Slank manggung mulai tepat pukul 22.00 WIB.
Di lapangan, Slankers penuh memadati lokasi konser. Sekira 30.000 orang hadir. Tak lupa, kibaran bendera dengan simbol kupu-kupu khas Slank mengiringi setiap ritme lagu yang digeber.
Aneka bendera yang dikibarkan lengkap dengan tulisan daerah asal para Slankers. Sebut saja; Tulungagung, Malang, Indramayu, Tuban, Demak, Surabaya, Gresik, Jember, Banyuwangi.
Sebelum menggeber aneka hitsnya, Kaka tampak menyapa Slankers dengan khas bahasa walikan Malang.
“Assalamualaikum! Malang apa Kabar! Mawar Merah (lagu) buat Kera Ngalam (Arek Malang)!” sapa vokalis bernama lengkap Akhadi Wira Satriaji itu.
Sebanyak 30 ribu lebih penonton memadati Lapangan Rampal untuk menonton konser HS Slank.
- 3 Berita Artis Terheboh: Alasan Rossa Laporkan Akun Medsos, Roadshow Konser HS Slank Heboh
- Jelang Konser HS Slank di Lapangan Rampal, Kaka Riding Keliling Kota Malang
- Hasil Konser Slank di Bali Langsung Didonasikan ke Sumatra
- Gelar Konser Slank di Bali, Bos HS Donasikan Keuntungan Tiket dan Lelang Vespa Kaka untuk Sumatra
- Slank Dorong HS Bisa Menyerap Tenaga Kerja dari Slankers
- Penampilan Slank 'Junior' di Panggung Pasar Malam Empat Satoe Kejutkan Penonton