Konser Israel Houghton Resmi Dilarang, Yusril Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah resmi melarang penyelenggaraan konser penyanyi gospel asal Amerika Serikat, Israel Houghton.

Adapun Israel Houghton dan grup musiknya, Israel & New Breed rencananya mengadakan konser di Jakarta pada 24 Oktober 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan keputusan tersebut diambil seusai mempertimbangkan masalah keamanan di dalam negeri.

"Hal ini setelah kami melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga serta badan terkait sehubungan dengan rencana diadakannya pertunjukan musik yang berjudul 'Til The Whole World Knows Tour 2026' tersebut," kata Yusril dilansir Antara, Senin (5/10).

Yusril mengatakan pertimbangan keamanan diambil setelah konser Israel Houghton menjadi perhatian sebagian masyarakat Indonesia

Selain itu, konser Israel Houghton dikabarkan menuai kontroversi di negara tetangga, seperti Malaysia.

Pasalnya, di beberapa negara lain, konser musik gospel itu dimanfaatkan untuk melakukan kampanye politik guna mendukung Israel, salah satunya dengan menggaungkan pernyataan I stand with Israel di sela acara.

Menurutnya, ucapan tersebut cenderung sensitif lantaran tidak sejalan dengan politik luar negeri Indonesia serta dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaannya.