Konser K-pop yang Memicu Perang Online di Asia
Mumpuni Ken Desti, akrab disapa Puni, sudah menjadi fan K-pop sejak duduk di bangku SD pada tahun 2012.
Namun, perdebatan antar penggemar K-Pop di internet membuatnya mempertimbangkan kembali keinginannya untuk pergi ke Korea Selatan.
"Kalau misalkan mau ke luar negeri, ke Korea jadi last option [pilihan terakhir]," katanya.
Pada 31 Januari, saat grup K-pop Day6 tampil di Kuala Lumpur, 'fansite' Korea Selatan membawa kamera ke konser, meskipun membawa peralatan dan merekam dilarang di konser K-pop di Malaysia.
Para penonton mengkritik 'fansite' tersebut di media sosial, tetapi pengguna internet Korea Selatan, yang dikenal sebagai Knetz, membela perilaku tersebut.
Setelah konser, penonton dari Malaysia menggunakan media sosial untuk mengkritik penggemar Korea dengan mengatakan mereka tidak menghormati aturan konser lokal.
Namun, netizen Korea Selatan membela para penggemar tersebut sebagai bentuk solidaritas.
Konflik online tersebut semakin panas, hingga netizen Asia Tenggara bersatu dalam solidaritas di bawah tagar "SEAblings."
Kritik terhadap penggemar Korea yang membawa kamera profesional ke konser boy band Korea di Malaysia, yang bertentangan dengan peraturan setempat, memicu perang daring antar netizen Korea Selatan dengan Asia Tenggara
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dunia Hari Ini: Mojtaba Khamenei Menjadi Pemimpin Tertinggi Baru Iran
- Dunia Hari Ini: Indonesia Memberikan 'Peringatan Keras' kepada Meta
- Dunia Hari Ini: Pembicaraan Menyangkut Dewan Perdamaian Ditunda Akibat Perang Iran
- Dunia Hari Ini: Gerhana Bulan Total Menerangi Langit Australia
- Dunia Hari Ini: Trump Mengatakan 'Gelombang Besar' Serangan Terhadap Iran Masih Akan Datang
- Dunia Hari Ini: Wakil Presiden Keenam Indonesia Try Sutrisno Meninggal Dunia