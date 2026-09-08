Konser Kahitna 40 Tahun Bikin Kecewa Penonton, Promotor Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Promotor Enjoy Live Experience merespons keluhan dan kekecewaan penonton atas konser Kahitna 40 Tahun ya g digelar di NICE PIK 2, Tangerang pada Sabtu (5/9) lalu.

Melalui akun resmi di Instagram, pihak promotor mengucapkan terima kasih atas antusiasme para penggemar Kahitna, yakni Soulmate dalam merayakan 40 tahun perjalanan bermusik Kahitna.

Selanjutnya, promotor juga menyampaikan permintaan maaf atas pengalaman yang dinilai sejumlah penonton tidak sesuai ekspetasi.

"Kami juga mendengar dan membaca secara langsung berbagai masukan serta keluhan yang disampaikan penonton melalui media sosial pascakonser," tulis Enjoy Live Experience, Selasa (8/9).

"Kami memahami bahwa pengalaman yang didapatkan sebagian penonton tidak sesuai dengan ekspektasi dan standar yang seharusnya kami berikan," lanjutnya.

Pihak promotor mengaku telah menelaah dan mempelajari keluhan-keluhan yang disampaikan terkait konser Kahitna tersebut.

"Dalam kurun waktu 24 jam terakhir, kami telah mencoba menelaah dan mempelajari secara saksama setiap keluhan yang kami terima, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang beredar di media sosial, sebagai langkah awal kami dalam merespons masukan dari Soulmate dan penonton konser," tuturnya.

Enjoy Live Experience pun meminta maaf kepada para penonton yang merasa kecewa atas konser Kahitna 40 Tahun itu.