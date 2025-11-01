Konser Laleilmanino Sukses Digelar, Meriah dan Penuh Cinta

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Konser Laleilmanino sukses digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/10) malam.

Dalam konser tersebut, mereka turut berkolaborasi dengan belasan penyanyi tanah air.

Laleilmanino naik ke atas panggung sekitar pukul 20.00 WIB, dengan membawakan lagu Balada Insan Muda.

Kemudian, Laleilmanino berkolaborasi dengan para musisi sepanjang konser itu berlangsung.

Pertama, ada Tiara Andini dengan lagu Gemintang Hatiku. Lalu, 'Jangan' yang dinyanyikan oleh jebolan Indonesian Idol tersebut berduet dengan Rayi RAN.

Setelah dua lagu itu dinyanyikan, Nino sempat menyapa para penonton yang hadir di Istora Senayan.

"Apa kabar Istora Senayan. Cuaca hari ini sebenarnya lagi kurang bersahabat, ya. Siapa yang ke sini telat karena kejebak macet? Terima kasih buat semuanya ya," ujar Nino di panggung, Kamis malam.