Konser Lux Nova, KLa Project Buktikan Masih Bergelora

jpnn.com, JAKARTA - Band legendaris KLa Project sukses menggelar konser bertajuk Lux Nova di Balai Sarbini, Jakarta pada Sabtu (7/2) malam.

Konser tersebut menghadirkan perayaan karier dan karya KLa Project yang sudah menemani pendengar selama 37 tahun. KLa Project juga menyatakan tetap bergelora meski telah puluhan tahun eksis di panggung musik.

Lux Nova yang berarti cahaya baru, benar-benar diwujudkan dalam konser tersebut. KLa Project membuktikan bahwa energi dan cahaya baru seakan jadi kekuatan untuk terus berkarya dan bercahaya.

Grup beranggotakan Katon Bagaskara, Lilo, dan Adi Adrian itu menjadikan Lux Nova tidak sekadar ruang nostalgia tetapi juga kesempatan membawakan lagu yang jarang dimainkan.

"Kami menyanyikan lagu yang jarang kami bawakan, khusus untuk teman yang istimewa yang datang malam ini," kata Katon Bagaskara.

Benar saja, KLa Project menyuguhkan puluhan lagu yang tidak hanya hit saat konser Lux Nova. Lagu seperti Tinggal Sehari, Datanglah Pesona, dan Menjemput Impian dipilih sebagai pembuka konser. Hadirin yang memenuhi Balai Sarbini pun bertepuk tangan menyambut aksi KLa Project.

KLa Project kemudian memainkan Sayap Rindu, Bunga Tidur, Gerimis, dan Satu Kayuh Berdua, yang perlahan membuat penonton ikut bernyanyi. Adapun jumlah penggemar yang memadati Balai Sarbini diperkirakan mencapai 1.200 orang. Penonton didominasi oleh orang-orang seusia para personel KLa Project.

Dengan aransemen pop yang memikat, KLa Project menyuguhkan Hasrat Bathin, Bantu Aku, Romansa, dan Kidung Mesra, secara berurutan. Nuansa nostalgia pun makin terasa dalam konser Lux Nova tersebut.