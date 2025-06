Konser My First Story di Jakarta Ditunggu, Alasannya Tidak Terduga

jpnn.com, JAKARTA - Konser band rock asal Jepang, My First Story yang rencana digelar pada 26 Juli 2025 di Istora Senayan, Jakarta, resmi ditunda.

Penundaan tersebut diumumkan oleh promotor Sound Rhythm yang menyebut konser My First Story ditunda

(postponed) karena keadaan yang tidak terduga (due to unforeseen circumstances).

"Kami memahami betapa antusiasnya para penggemar menantikan penampilan ini dan dengan tulus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," ungkap Sound Rhythm dalam keterangan resmi, Senin (2/6).

Promotor mengungkap bahwa pihaknya dan My First Story saat ini bekerja keras untuk menentukan jadwal baru.

Setelah tanggal baru dikonfirmasi, detail konser, termasuk tanggal, waktu, dan informasi tiket, akan diinformasikan kembali melalui situs web resmi, saluran media sosial, dan mitra penjualan tiket.

Adapun semua tiket konser My First Story yang telah dibeli bakal dikembalikan (refund).

Proses refund dilakukan setelah data collection lengkap, data collection mulai 2-16 Juni 2025, dan pemegang tiket diberitahu lebih lanjut melalui email dengan alamat email yang sama saat melakukan pembelian tiket.

"Sound Rhythm tetap berkomitmen untuk menyajikan pengalaman pertunjukan live yang memukau dengan My First Story di waktu yang akan datang, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pemegang tiket, mitra, dan komunitas musik Indonesia atas kesabaran dan dukungannya," lanjutnya.