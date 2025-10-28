Konser Rise Up Unity 2025, Movement Kolaborasi Hiphop dan Reggae

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan kolaboratif lintas genre, Rise Up Unity 2025 siap mengguncang pada 8 November 2025 di Cibis Park, TB Simatupang, Jakarta.

Acara tersebut menghadirkan empat sosok berpengaruh di kancah musik urban Indonesia yakni, Ras Muhamad, Tuan Tigabelas, Conrad Good Vibration, dan Dirayha.

Keempatnya bakal beraksi bersama para seniman lintas scene seperti Laze, Kapala Itang, Iqbal N.G.A., Joe Million, Mister Nobody dari kubu hip hop serta dari scene reggae Radit Echoman, Namoy Budaya, Andrez and The Babylion, Alien Punk, dan masih banyak lagi.

Baca Juga: Starrducc Bertekad Gelar Tur ke Jepang

Rise Up Unity 2025 bukan sekadar konser, melainkan sebuah movement yang menyerukan semangat kebangkitan, solidaritas, dan aksi nyata untuk perubahan sosial.

Lahir dari inisiatif Hip Hop Reggae Connection (HRC), sebuah kolektif yang muncul di masa pandemi 2020, Rise Up Unity hadir sebagai simbol persatuan dan keberlanjutan kreativitas.

Melalui power track Rise Up Unity yang bisa didengarkan di semua platform streaming digital, proyek tersebut mengajak generasi muda untuk bersuara dan beraksi bersama.

"Ini bukan sekadar musik, tetapi ajakan untuk menyatukan energi positif dan mengubah kesadaran menjadi tindakan," ungkap Dirayha, produser sekaligus performer, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Selasa (28/10).

Para penampil Rise Up Unity 2025 mengaku tidak sabar memberi pertujukan bagi hadirin.