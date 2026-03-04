Konser Spesial di Manchester, Harry Styles Tayangkan Lewat Netflix

jpnn.com, MANCHESTER - Musikus asal Inggris, Harry Styles akan merayakan peluncuran album terbaru yang berjudul Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Perayaan tersebut dilakukannya dengan cara menayangkan konser spesial di Manchester, Inggris melalui Netflix.

Hollywood Reporter dan Variety menyampaikan bahwa konser Harry Styles di Manchester itu bakal berlangsung pada Jumat (6/3), bertepatan dengan peluncuran album baru.

Baca Juga: Harry Styles Umumkan Judul dan Jadwal Peluncuran Album Baru

Sementara itu, tayangan streaming diputar di Netflix tepatnya dua hari setelah konser yakni pada Minggu (8/3).

Pertunjukan yang digelar di Co-Op Live itu menandai konser penuh pertama Harry Styles dalam hampir tiga tahun terakhir.

Konser bertajuk Harry Styles. One Night in Manchester yang tayang spesial di Netflix tersebut diproduksi oleh Fulwell Entertainment.

Baca Juga: NIKI Unggul dari Harry Styles Hingga BLACKPINK

Dalam teaser yang dirilis, Harry Styles dan band tampak sedang berlatih, lalu menirukan suara khas 'tudum' milik Netflix.

Kabar itu disampaikan setelah penampilan live perdana Harry Styles di era album tersebut. Mantan personel One Direction itu akhir pekan lalu beraksi dalam BRIT Awards.