Konser Super Junior di Seoul Makan Korban, 3 Penonton Cedera

jpnn.com, JAKARTA - SM Entertainment menyampaikan permintaan maaf atas insiden penonton terjatuh saat konser grup idola K-Pop Super Junior.

Insiden tersebut terjadi dalam konser encore bertajuk “SUPER SHOW 10: SJ-CORE” yang digelar di KSPO Dome, Seoul, pada 5 April waktu setempat.

Peristiwa bermula ketika pagar pengaman yang dipasang di dekat area penonton tiba-tiba roboh saat konser berlangsung.

Akibat kejadian itu, tiga penonton dilaporkan terjatuh dan mengalami cedera.

SM Entertainment menyatakan para korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Para korban segera dilarikan ke rumah sakit, di mana mereka menjalani pemeriksaan dan mendapatkan perawatan yang diperlukan.

Baca Juga: Donghae Super Junior Umumkan Album Solo Pertama dan Tur Asia 2026

"Tenaga medis menyarankan bahwa mereka memerlukan sekitar dua minggu istirahat dan perawatan untuk cedera keseleo dan memar,” kata SM Entertainment.

Pihak agensi juga memastikan akan memberikan dukungan penuh terhadap proses pemulihan para korban.