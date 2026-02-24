menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Konser Symphony of Love Binus School Simprug Salurkan Bantuan Rp 359 Juta untuk Lansia

Konser Symphony of Love Binus School Simprug Salurkan Bantuan Rp 359 Juta untuk Lansia

Konser Symphony of Love Binus School Simprug Salurkan Bantuan Rp 359 Juta untuk Lansia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konser amal Symphony of Love yang digelar di Auditorium Binus Anggrek, Jakarta. Foto: Tim Binus School Simprug

jpnn.com, JAKARTA - Para murid Binus School Simprug berhasil menghimpun dana lebih dari Rp 359 juta melalui konser amal Symphony of Love yang digelar di Auditorium Binus Anggrek, Jakarta.

Kegiatan ini berangkat dari kecintaan para siswa terhadap dunia musik, dan mengelolanya menjadi kontribusi sosial berdampak luas.

Seluruh rangkaian acara dirancang dan dijalankan sendiri oleh para siswa, mulai dari konsep, promosi, kolaborasi dengan sponsor, hingga pelaksanaan teknis.

Baca Juga:

Dana yang terkumpul dari konser ini rencananya akan disalurkan kepada dua yayasan. 

Adapun kedua yayasan tersebut, yakni Panti Jompo Pusaka 41 (Yayasan Al-Madiniyah) di Cengkareng dan Panti Lansia Santa Anna di Teluk Gong.

Bantuan yang diberikan akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan harian para lansia. 

Baca Juga:

Bantuan tersebut mencakup bahan makanan, perlengkapan kebersihan, serta kebutuhan medis dasar bagi para penghuni panti.

Head Committee Symphony of Love, Annabelle, mengatakan kegiatan ini lahir dari semangat sederhana untuk menjadikan musik sebagai jembatan kepedulian.

Para murid Binus School Simprug berhasil menghimpun dana lebih dari Rp359 juta melalui konser amal Symphony of Love.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI