Konser Tawa 2026 Digelar di Senayan, Ada Oki Rengga hingga King Nassar

jpnn.com, JAKARTA - Konser Tawa kembali digelar pada tahun ini.

Mengusung tema "Pesta Tawa Akhir Tahun", acara yang memadukan pertunjukan komedi dan musik tersebut akan berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Sabtu 19 Desember 2026.

Sejumlah komika dan musisi telah diumumkan sebagai pengisi acara Konser Tawa 2026. Untuk deretan komika, penyelenggara menghadirkan Mpok Odah, Bata Efendi, Oki Rengga, Boah Sartika, Dani Beler, Nopek Novian, dan Aly Akbar.

Sementara itu, penyanyi dangdut King Nassar menjadi salah satu musisi yang dipastikan tampil dalam acara tersebut.

Deretan nama itu merupakan bagian dari pengumuman penampil tahap pertama atau line-up phase 1. Penyelenggara masih akan mengumumkan sejumlah komika dan musisi lainnya pada tahap berikutnya.

Program & Communication Director Tiga Kreasi–Lasto Rezza Ramadhan mengatakan Konser Tawa 2026 dirancang untuk memberikan pengalaman hiburan yang lebih beragam kepada penonton.

"Kami sangat antusias akhirnya bisa menghadirkan kembali Konser Tawa di tahun 2026," ujar Rezza, Jumat (23/10).

Menurut Rezza, penyelenggara tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah penampil, tetapi juga pada pengalaman penonton selama mengikuti acara.