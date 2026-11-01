Konser Twilite Orchestra Presents The Beatles and Queen Digelar Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Konser orkestra akbar bertajuk 'Twilite Orchestra Presents The Beatles and Queen' akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada hari ini, Minggu (1/11).

Penukaran tiket dimulai pada 14.00 WIB, lalu area F&B dibuka pada 16.00 WIB, pintu area dalam konser dibuka pada 18.00 WIB, serta konser dimulai pukul 19.30 WIB.

Sejak diumumkan, rencana konser tersebut mendapat sambutan luar biasa dari pencinta musik. Buktinya, tiket pertunjukan habis terjual dalam waktu kurang dari satu jam.

"Terima kasih banyak atas antusiasme yang luar biasa untuk Twilite Orchestra presents The Beatles & Queen. Seluruh tiket resmi SOLD OUT dalam waktu kurang dari satu jam sejak penjualan dibuka," ungkap penyelenggara dalam keterangan resmi, beberapa waktu lalu.

Konser orkestra akbar bertajuk 'Twilite Orchestra Presents The Beatles and Queen' bakal melibatkan Marcello Tahitoe dan Sandhy Sondoro. Keduanya akan membawakan karya-karya band legendaris The Beatles dan Queen, bersama puluhan musisi orkestra.

Konser tersebut turut menjadi bagian dari rangkaian selebrasi 35 Tahun Anniversary Twilite Orchestra, perayaan perjalanan panjang Twilite Orchestra selama tiga setengah dekade berkarya di kancah musik Indonesia.

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Di bawah arahan Addie MS, Twilite Orchestra dikenal luas mampu menerjemahkan ulang karya lintas genre, menjadi pengalaman baru tanpa kehilangan jiwa aslinya, diperkaya tekstur, warna, dan kedalamannya yang hanya bisa dihadirkan oleh puluhan musisi yang bermain serentak.

Konser nanti bukan sekadar mengenang, melainkan menghidupkan kembali karya-karya legendaris The Beatles dan Queen: sebuah perjalanan lintas waktu, nostalgia bertemu kebaruan, dan penonton dari berbagai generasi.



"Bagi saya, sebuah tribute bukanlah tentang mereplikasi sebuah karya, melainkan tentang merayakan warisan musikal yang telah menginspirasi dunia," ungkap Addie MS.



Ayah Kevin Aprilio itu menyatakan dirinya dan Twilite Orchestra ingin mempersembahkan interpretasi yang anggun, megah, dan penuh penghormatan terhadap karya-karya abadi The Beatles dan Queen.