Konser Ye dan JRF 2026 Beri Dampak Ekonomi Rp625 Miliar bagi DKI Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan gelaran Jakarta Running Festival (JRF) dan konser Kanye West atau Ye memberikan dampak ekonomi Rp625 miliar bagi Ibu Kota.

Dia merinci kontribusi ekonomi dari Jakarta Running Festival mencapai sekitar Rp175 miliar, sementara konser Ye hingga total Rp450 miliar.

“Dampak ekonomi terhadap Jakarta Running Festival sudah dihitung oleh jajaran di bawah koordinasi Asisten Keuangan Pemerintah DKI Jakarta, angkanya Rp175 miliar. Itu dari Jakarta Running Festival,” kata Pramono Anung dilansir Antara, Senin (26/10).

Menurutnya, pendapatan tersebut mencakup 49 UMKM dan 130 brand, baik lokal maupun luar negeri dalam race expo Jakarta Running Festival 2026.

Sedangkan untuk konser Ye, penjualan tiket saja telah memberikan dampak ekonomi sebesar Rp328 miliar.

“Kemudian dari pelaksanaan, karena memang Ye memberikan dampak yang lebih karena ada yang sebelum maupun sesudah, bahkan sampai kemarin pun banyak yang masih bertahan di Jakarta, angkanya kurang lebih Rp450 miliar. Kalau dijumlahkan (JRF dan konser Ye) kurang lebih Rp625 miliar,” beber Pramono Anung.

Namun, Pramono meyakini jumlah tersebut lebih dari Rp625 miliar sebab masih banyak aspek yang tidak terhitung di lapangan.

“Saya pribadi meyakini pasti lebih dari ini. Karena aktivitas masyarakat kan tidak bisa semuanya dihitung, tapi beberapa hal yang berkaitan dengan perhotelan, belanja di mall dan sebagainya yang bisa dihitung angkanya kurang lebih seperti itu,” tutupnya. (antara/jpnn)