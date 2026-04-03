Konsisten Berinovasi, Bank Raya Sabet Most Trusted Financial Brand Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya bank digital BRI Group kembali meraih penghargaan Most Trusted Financial Brands Awards 2026 pada kategori Mobile Banking App yaitu Aplikasi Raya digelar di Jakarta pada Selasa (31/3).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi ke pada brand di industri keuangan yang dinilai berhasil membangun kepercayaan publik dan menjaga reputasi positif secara konsisten.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan proses penilaian yang selektif dan komprehensif.

Sejumlah kriteria utama yang menjadi dasar evaluasi meliputi rekam jejak perusahaan, inovasi produk digital, kualitas layanan pelanggan, serta persepsi publik yang diukur secara objektif.

Adapun proses penentuan pemenang dilakukan melalui metodologi yang kredibel dan transparan, mencakup survei nasional, rolling pembaca secara online, serta tahap analisis dan validasi yang menyeluruh.

Direktur Bisnis Bank Raya, Kicky Andrie Davetra mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi layanan perbankan digital yang relevan dengan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

"Kami menyadari bahwa kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat tidak hanya dibangun melalui produk yang inovatif, tetapi juga melalui konsistensi dalam menghadirkan layanan bank digital yang aman, praktis, dan mudah digunakan," ujar Kicky.

Bank Raya aktif mengembangkan produk dan layanan perbankan untuk melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat.