Konsisten Berinovasi, Jenama Lokal Seratin Sabet Brand Indonesia Excellence Award

jpnn.com, JAKARTA - Jenama penataan dan perawatan rambut lokal, Seratin meraih Brand Indonesia Excellence Award 2026 untuk kategori Beauty & Care.

Perusahaan di bawah naungan PT Semangat Raya Tinggi Inovasi tersebut berfokus mengembangkan berbagai perangkat penataan rambut, mulai dari hair straightener, automatic hair curler, airstyler, hingga produk hair care sebagai pelengkap aktivitas styling sehari-hari.

Direktur PT Semangat Raya Tinggi Inovasi Michael mengatakan pihaknya hadir setelah melihat adanya kebutuhan pasar terhadap produk hair styling berkualitas yang dapat menjangkau lebih banyak konsumen.

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"Mereka tidak hanya mencari hasil styling yang bagus, tetapi juga mempertimbangkan kualitas material, kenyamanan penggunaan, fitur keamanan, hingga value yang mereka dapatkan," kata Michael di Jakarta, baru-baru ini.

Dalam sejumlah produknya, Seratin mengadaptasi teknologi ceramic tourmaline coating yang membantu menghasilkan ion negatif ketika perangkat digunakan.

Teknologi tersebut dikombinasikan dengan desain seperti floating plate pada perangka tertentu untuk membantu distribusi panas lebih merata dan mengurangi listrik statis pada rambut.

Seratin saat ini memiliki sejumlah lini produk, antara lain hair straightener seri Hiron dan HairON Titanee, automatic hair curler HairON Revolution, serta Airstyler Airtractive.

Menurut Michael, inovasi produk tidak semata-mata dilakukan dengan menambahkan sebanyak mungkin fitur, tetapi dengan memahami pengalaman pengguna secara keseluruhan.