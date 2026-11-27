Konsisten Dampingi Masyarakat, Anak Tukang Ojek Ini Raih Penghargaan Literasi Keuangan
jpnn.com, JAKARTA - Ahmad Maulana, yang dikenal dengan sapaan Bang Ujay, menerima penghargaan dari Nusantara TV atas kontribusinya dalam memberikan edukasi dan pendampingan keuangan kepada masyarakat.
Ahmad Maulana yang merupakan Founder sekaligus CEO Malahayati Consultant dinobatkan sebagai penerima penghargaan “Anugerah Literasi dan Pendampingan Keuangan Masyarakat Terbaik 2026”.
Penghargaan ini diberikan atas kiprahnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko keuangan, khususnya terkait pinjaman online (pinjol) ilegal, judi online, dan investasi ilegal.
Melalui Malahayati Consultant, Ahmad Maulana telah menjalankan berbagai kegiatan literasi dan pendampingan masyarakat sejak 2022.
Upaya tersebut berfokus pada edukasi mengenai bahaya praktik keuangan ilegal serta membantu masyarakat agar lebih memahami risiko dan mengambil keputusan keuangan secara bijak.
Bagi Ahmad Maulana, penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan bentuk apresiasi terhadap kerja bersama seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya edukasi dan pendampingan masyarakat.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, keluarga tercinta, istri tercinta, para klien dan nasabah, serta seluruh tim Malahayati Consultant di mana pun berada. Tetap lakukan yang terbaik dan berikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” ujar Ahmad Maulana.
Dia juga menegaskan bahwa Malahayati Consultant berupaya menjadikan kegiatan sosial dan pendampingan masyarakat sebagai bagian dari prinsip lembaga yang dipimpinnya.
Anak tukang ojek pangkalan, Bang Ujay meraih penghargaan atas kontribusinya dalam edukasi keuangan masyarakat.
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