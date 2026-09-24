Konsisten di Industri Properti, Agung Sedayu Group Raih Top 10 Developers 2026 pada Hubexo Asia Award

jpnn.com - JAKARTA - Agung Sedayu Group kembali mendapat pengakuan atas kiprahnya dalam industri properti Indonesia. Perusahaan tersebut masuk jajaran Top 10 Developers 2026 pada Hubexo Asia Awards Indonesia 2026. Penghargaan itu diterima pada Selasa (15/9/2026), dalam sebuah seremoni di Raffles Hotel Jakarta.

Pencapaian ini terasa spesial karena diraih ketika Agung Sedayu Group telah menjalani perjalanan selama lebih dari setengah abad.

Perusahaan memulai kiprahnya pada 1971. Setelah 55 tahun, portofolio bisnis Agung Sedayu Group berkembang ke berbagai segmen properti.

Oleh karena itu, penghargaan Top 10 Developers 2026 menjadi pengingat terhadap perjalanan, dedikasi, serta pencapaian yang telah dibangun perusahaan.

Pengakuan itu juga menjadi motivasi bagi Agung Sedayu Group untuk melanjutkan inovasi serta menghadirkan proyek yang memberikan nilai bagi masyarakat.

Hubexo Asia Awards 2026 merupakan wajah baru dari BCI Asia Awards. Perubahan tersebut mengikuti proses rebranding penyelenggara pada tahun ini.

Meski menggunakan identitas baru, tradisi penghargaan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang arsitektur, konstruksi, dan lingkungan binaan tetap dilanjutkan.

Ajang tersebut melibatkan perusahaan dari tujuh pasar di Asia, yakni Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.