Konsisten Dorong Inovasi Digital Perbankan, Bank Raya Sabet Penghargaan IDIA 2026
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) kembali meraih penghargaan The Most Innovative Digitalization of Digital Bank 2026 for Encouraging Financial Awareness through Digital Banking Product Innovation dalam kategori Digital Bank pada ajang Indonesia Digital Innovation Awards (IDIA) 2026.
Penghargaan yang diselenggarakan Warta Ekonomi ini diterima Direktur Digital dan Operasional Bank Raya Lukman Hakim di acara yang berlangsung di Parle Senayan, Jakarta pada Kamis, 9 April 2026.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan proses metode penilaian yang selektif dan komprehensif menggunakan pendekatan desk research dan media monitoring yang objektif serta berbasis data.
Metodologi ini memastikan inovasi digital yang dinilai memiliki implementasi nyata, dampak terukur, dan relevansi strategis terhadap transformasi digital serta perkembangan ekonomi Indonesia.
Penilaian dilakukan berdasarkan sumber informasi publik yang kredibel, seperti laporan perusahaan dan keberlanjutan, publikasi resmi, pemberitaan media, serta aktivitas digital organisasi selama satu tahun terakhir.
Direktur Digital dan Operasional Bank Raya Lukman Hakim mengatakan sebagai bank digital, Bank Raya terus mengembangkan IT untuk mendukung inovasi produk di Aplikasi Raya.
:Bank Raya mengedepankan customer experience dalam pengembangan produknya untuk menciptakan pengalaman transaksi yang lebih intuitif dan personal bagi nasabah, sekaligus memperkuat arsitektur keamanan sistem melalui deteksi ancaman yang lebih cepat dan presisi.
"Sehingga kami dapat menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan nasabah,” ujar Lukman Hakim dalam keterangannya, Selasa (14/4).
Bank Raya menyabet penghargan IDIA 2026 yang diselenggarakan Warta Ekonomi di Parle Senayan, Jakarta
