jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Safari Bazaar putaran ke-20 yang diinisiasi oleh Rahasia Investasi Sukses (RINS) dan Komunitas Bisnis (Kombis) sukses digelar beberapa waktu lalu.

Bazar tersebut diadakan serentak di 4 proyek hunian yaitu 28-29 Oktober 2026 di hunian Sahid Sudirman Residence, Jakarta Pusat, 29 - 30 Oktober 2026 di hunian Signature Park Grande, Cawang, Jaktim, 30 - 31 Oktober 2026 di hunian Victoria Square, Tangerang dan hunian Maple Park, Sunter, Jakarta Utara.

Diwarnai dengan turun hujan di beberapa lokasi hunian, Safari Bazaar masih terus mengusung dan mendukung pergerakan perekonomian nasional dengan memberikan kesempatan bagi pelaku bisnis dari berbagai sektor usaha untuk memasarkan produk melalui kegiatan yang mempertemukan pelaku usaha dagang dan konsumen di areal proyek hunian atau apartemen.

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Dari awal Safari Bazaar tetap dilakukan dengan tujuan yang sama, yakni untuk mendukung perekonomian dan memberikan kesempatan bagi pelaku bisnis dari berbagai sektor usaha untuk memasarkan produk.

Presdir RINS Kombis, Ruby Herman mengatakan kegiatan yang berdampak baik bagi para pelaku UKM tersebut terus mengalami peningkatan dari mulai antusiasme pengunjung, konsep acara bazar dan peserta.

“Perjalanan Safari Bazaar hingga mencapai putaran ke-20 menunjukkan pertumbuhan yang sangat konsisten, solid, dan berkelanjutan. Acara ini telah membuktikan diri bukan sekadar tempat bertransaksi jual-beli, melainkan menjadi wadah ekosistem komunitas bisnis yang mempertemukan UMKM lokal, merchant yang viral dengan pasar yang lebih luas di berbagai titik strategis," ungkap Ruby Herman dalam keterangan resmi.

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Ruby Herman menilai banyak perkembangan pesat yang telah dialami Safari Bazaar memasuki putaran ke 20.

Meski demikian, begitu Ruby Herman tetap menyoroti masih adanya beberapa kekurangan kecil yang harus di perbaiki dan dilengkapi di putaran berikutnya.