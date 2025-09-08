Konsisten Hadirkan Produk Inovatif, Niko Dianugerahi Penghargaan Top Brand Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - Niko Elektronik Indonesia kembali meraih penghargaan Top Brand Award 2025 untuk kategori Kompor Kaca.

Penghargaan itu diberikan bertepatan dengan momentum Hari Pelanggan Nasional 2025.

Pencapaian itu merupakan yang kedua kali berturut-turut, setelah sebelumnya menyabet gelar yang sama pada 2024.



Direktur Marketing Niko, Tjandra Lianto mengatakan keberhasilan ini menegaskan posisi Niko sebagai brand terpercaya yang konsisten menghadirkan produk inovatif dan berkualitas tinggi.

"Sejak awal, kami berkomitmen untuk terus menjawab kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan produk rumah tangga yang mengutamakan keamanan, efisiensi, serta desain modern," ungkap Tjandra dalam siaran persnya, Senin (8/9).

Dia percaya bahwa pencapaian ini bukan hanya hasil kerja keras seluruh tim Niko, mulai dari produksi, pemasaran, logistik, layanan purna jual, hingga dukungan bagian lainnya.

"Penghargaan ini adalah bukti nyata dukungan pelanggan setia dan mitra distributor kami di seluruh Indonesia,” tuturnya.



Tjandra menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelanggan dan mitra distributor yang telah mendistribusikan produk NIKO hingga ke berbagai toko di seluruh pelosok tanah air.

Dedikasi dan kepercayaan inilah yang menjadi motivasi utama bagi Niko untuk terus menghadirkan produk terbaik di masa depan.



Niko menegaskan akan berkomitmen melayani sepenuh hati dan menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia.



Prestasi Niko dalam beberapa tahun terakhir turut memperkuat reputasi brand di pasar nasional:



Most Innovative Product 2022 untuk desain dan inovasi kompor Niko

Brand Choice Awards 2023 untuk Kompor Kaca

Top Brand Award 2024 kategori Kompor Kaca

Top Brand Award 2025 kembali membuktikan dominasi NIKO di kategori kompor kaca. (ddy/jpnn)