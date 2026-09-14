Konsisten Hadirkan Solusi Digital, Telkom Solution Sabet Penghargaan Bergengsi
jpnn.com, JAKARTA - Telkom Solution meraih penghargaan Business Impact & Industry Growth dari Kabar Group Indonesia (KGI).
Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kontribusi Telkom Solution dalam menghadirkan solusi digital yang memberikan dampak terhadap perkembangan bisnis sekaligus mendukung pertumbuhan industri di Indonesia.
Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine mengungkapkan penghargaan tersebut menjadi dorongan baginya untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis bagi pelanggan.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan solusi yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Bagi kami, dampak bisnis menjadi salah satu ukuran penting dalam menghadirkan setiap solusi, sehingga teknologi yang kami hadirkan tidak berhenti pada pemanfaatan teknologi,” ujar Veranita dalam siaran persnya, Senin (14/9).
Telkom Solution menjadi salah satu kandidat dalam kategori tersebut dan mengikuti rangkaian proses penilaian yang dilakukan oleh KGI.
Proses tersebut dibuat sangat ketat dan independen. Mereka melibatkan sejumlah tim eksternal, di antaranya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Direktorat Inovasi dan Riset Terapan Bisnis (DIRBT) Universitas Indonesia (UI).
Melalui rangkaian proses tersebut, Telkom Solution akhirnya terpilih sebagai pemenang kategori “Business Impact & Industry Growth”.
Penghargaan ini sekaligus menjadi pengakuan terhadap upaya Telkom Solution dalam menghadirkan solusi teknologi yang tidak hanya menjawab kebutuhan konektivitas, tetapi juga mendukung transformasi digital dan menciptakan nilai bagi pelanggan dari berbagai sektor industri.
Telkom Solution meraih penghargaan Business Impact & Industry Growth. Simak selengkapnya di sini.
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