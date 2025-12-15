Konsisten Jaga Keterbukaan Informasi, Peruri Raih Predikat Informatif 2025

jpnn.com, JAKARTA - Peruri kembali menorehkan prestasi nasional dengan mempertahankan predikat Informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12), untuk kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur SDM, Teknologi, dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani, dan diserahkan oleh Anggota Komisioner Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail.

Apresiasi tersebut diberikan atas komitmen Peruri dalam menghadirkan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Gandung menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik.

Menurutnya, transparansi tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses bisnis perusahaan.

Bagi Peruri, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan dan memastikan setiap proses berjalan secara akuntabel.

"Penghargaan ini menjadi pengingat agar kami terus menjaga konsistensi dan kualitas pengelolaan informasi publik,” ujar Gandung, dalam keterangannya, Senin (15/12).