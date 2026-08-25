Konsisten Lestarikan Elang Jawa, PGE Raih Penghargaan HKAN 2026 dari Kemenhut

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) meraih Penghargaan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 Bidang Konservasi Spesies dan Genetik dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Direktur Operasi PGE Andi Joko Nugroho dalam Pembukaan Peringatan HKAN 2026 di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).

Penghargaan itu menjadi bukti konsistensi PGE dalam menjalankan pengembangan panas bumi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi selaras dengan perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

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Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya HKAN sebagai momentum untuk memperkuat upaya perlindungan keanekaragaman hayati melalui pendekatan yang semakin kreatif dan inovatif.

“Dengan HKAN ini mari tingkatkan komitmen kami untuk bekerja lebih keras lagi, menemukan cara-cara yang lebih kreatif, yang lebih inovatif dalam melindungi keanekaragaman hayati kita," kata Menteri Raja Juli.

Berdasarkan surat resmi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Nomor S.356/KSG/PSG.2/KSA.03.02/B/08/2026, PGE ditetapkan sebagai penerima penghargaan berdasarkan hasil penilaian terhadap kontribusi yang telah diberikan.

PKEK dinilai berperan sebagai pusat penyelamatan, rehabilitasi, pelepasliaran, penelitian, dan edukasi konservasi burung pemangsa di Indonesia.

Direktur Operasi PGE Andi Joko Nugroho mengatakan penghargaan HKAN sekaligus menjadi pengingat keberlanjutan industri panas bumi tidak dapat dipisahkan dari kelestarian alam.