Konsisten Lestarikan Lingkungan, PIK2 Bangun Gerakan Hijau Berkelanjutan

jpnn.com - JAKARTA - PIK2 melalui PT Kukuh Mandiri Lestari membuktikan komitmen nyata terhadap pelestarian lingkungan. Komitmen PIK2 itu tidak hanya berhenti hanya pada seremonial penanaman pohon saja.

Lebih dari itu, bagian dari Agung Sedayu Group (ASG) ini terus menggeber program Corporate Social Responsibility (SCR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) di berbagai bidang, tak terkecuali pelestarian lingkungan.

PIK2 melalui program CSR-nya secara konsisten membangun gerakan penghijauan berkelanjutan.

Gerakan itu terintegrasi dengan pengembangan kawasan dan pemberdayaan masyarakat.

Komitmen nyata itu kembali ditegaskan saat Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2025.

Kegiatan yang menjadi bukti nyata PIK2 terhadap pelestarian lingkungan itu digelar di Brigade Infanteri 87/Salakanagara, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (11/12).

PIK dalam kegiatan tersebut menyalurkan 1.000 bibit pohon. Hal itu sebagai kontribusi nyata dunia usaha memperkuat tutupan hijan di Banten.

Adapun bibit pohon yang didonasikan PIK2 disalurkan ke Brigif Yonif 841 serta 18 Kelompok Tani Hutan di Kecamatan Waringinkurung.