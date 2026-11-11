Konsisten Peduli Masyarakat Tangerang, PIK2 Jadi Kampiun CSR Award 2026

jpnn.com - SERPONG - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) sebagai pengembang kawasan PIK2 di Kabupaten Tangerang, Banten, terus memperkuat kontribusinya terhadap masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui penghargaan CSR Award 2026. PANI menjadi juara atau kampiun pada ajang itu.

CSR Award 2026 itu diserahkan dalam acara yang berlangsung di Hotel Lemo Serpong, Kabupaten Tangerang, Kamis (5/11). Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid yang hadir langsung pada acara itu menyatakan pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak, termasuk dunia usaha.

“Pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Maesyal.

Dia menjelaskan program CSR memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pelayanan publik.

“Keberadaan program CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.

CSR Award 2026 untuk PANi itu juga menjadi bentuk pengakuan terhadap berbagai program sosial PIK2 yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan.

Sepanjang 2025 saja, CSR PIK2 telah melaksanakan 206 program sosial. Jumlah penerima manfaat berbagai program itu mencapai 188.327 orang.