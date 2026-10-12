Konsisten Perluas Akses Keuangan UMKM-K, Jamkrindo Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo meraih Bisnis Indonesia Financial Awards 2026 kategori Excellence in Bridging MSMEs to Financing Access, pada Senin (12/10).

Penghargaan tersebut diraih Jamkrindo atas kontribusinya dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi (UMKM-K).

Melalui layanan penjaminan, Jamkrindo berperan menjembatani pelaku UMKM-K dengan lembaga keuangan untuk memperoleh akses pembiayaan guna mengembangkan usaha.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Kelembagaan Jamkrindo Krisna Johan yang menerima penghargaan tersebut menyampaikan penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat kontribusinya dalam membangun ekosistem pembiayaan UMKM-K yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Bagi Jamkrindo, memperluas akses pembiayaan UMKM-K merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kami memahami bahwa banyak pelaku usaha memiliki potensi untuk berkembang, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses pembiayaan formal,” ujar Krisna Johan.

"Melalui penjaminan, kami berupaya menjembatani kebutuhan tersebut agar semakin banyak UMKM memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja," imbuhnya.

Komitmen tersebut tercermin dalam kinerja penjaminan perusahaan. Hingga Agustus 2026, Jamkrindo mencatatkan volume penjaminan konsolidasi sebesar Rp235,44 triliun dengan jumlah UMKM terjamin mencapai 2,6 juta.

Capaian ini menunjukkan luasnya jangkauan layanan penjaminan Jamkrindo dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha di berbagai sektor.