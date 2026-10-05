Konsisten Seriusi Edukasi hingga Sanitasi Warga, CSR PIK2 Dianugerahi ICA-ISDA 2026

jpnn.com, JAKARTA - Upaya konsisten PT Pantai Indah Kapuk Dua (Tbk) menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) memanen apresiasi.

Buktinya, perusahaan pengembang properti dan real estate terkemuka di Tanah Air itu membawa pulang tiga penghargaan dari ajang Indonesian CSR Awards (ICA) dan Indonesian SDGs Awards (ISDA) 2026 di Binakarna Auditorium, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Selasa (29/9).

Apresiasi kepada pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 itu diberikan untuk sejumlah programnya yang beragam, dari sektor pendidikan hingga peningkatan kualitas hunian dan sanitasi masyarakat. PIK2 meraih Silver Indonesian CSR Awards 2026 dan Platinum Indonesian SDGs Awards 2026.

Selain dua penghargaan untuk program PIK2, jajaran direksinya juga menerima Recognition of Outstanding SDGs Leadership. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan dalam mendorong penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

ICA dan ISDA diselenggarakan Corporate Forum for CSR Development (CFCD) sebagai ruang apresiasi terhadap praktik tanggung jawab sosial perusahaan dan kontribusi terhadap SDGs.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Pemberdayaan Pendidikan Terintegrasi. Program tersebut menempatkan pendidikan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat, bukan sebatas kegiatan bantuan jangka pendek.

Pada sektor lain, PIK2 menjalankan program Hunian Sehat Terpadu dan Sanitasi Layak. Program itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal sekaligus mendukung aspek kesehatan masyarakat.