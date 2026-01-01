Konsisten Terapkan GRC, JR Borong Empat Penghargaan Sekaligus

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja meraih empat penghargaan dalam ajang TOP GRC Awards 2026 yang diselenggarakan Majalah TOP Business di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (9/9). Apresiasi tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan di lingkungan perusahaan.

Dirut JR Muhammad Awaluddin menyampaikan penghargaan itu mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan governance, risk management, and compliance (GRC) ke dalam strategi, proses pengambilan keputusan, dan kegiatan operasional.

“Bagi Jasa Raharja, GRC bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan. Tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan harus menjadi bagian dari setiap proses bisnis serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

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Jasa Raharja memperoleh Platinum Medal setelah mempertahankan predikat Bintang 5 dalam TOP GRC Awards selama delapan tahun berturut-turut, sejak 2019 hingga 2026.

Sementara itu, penghargaan The High Performing Board of Commissioners on GRC telah diterima Jasa Raharja selama enam tahun berturut-turut, dari 2021 hingga 2026. Pada periode yang sama, penghargaan The Most Committed GRC Leader juga berhasil dipertahankan secara berkelanjutan.

Menurut Awaluddin, konsistensi tersebut tidak lepas dari keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh insan Jasa Raharja dalam membangun tata kelola serta budaya sadar risiko di setiap lini organisasi.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Peran Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh insan Jasa Raharja diperlukan untuk memastikan prinsip GRC benar-benar diterapkan, bukan hanya tersedia dalam bentuk kebijakan dan prosedur,” ujar dia.

TOP GRC Awards 2026 mengangkat tema “Sustainability by Design: A Journey Through Intelligent GRC”. Tema tersebut menekankan pentingnya menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi, tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian, budaya organisasi, serta pemanfaatan data dan teknologi.