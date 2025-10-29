Konsisten Terapkan SJPH, Tiga Produk Ajinomoto Raih Halal Award 2025

jpnn.com - PT Ajinomoto Indonesia (Ajinomoto) secara konsisten menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di semua pabriknya untuk menjamin kehalalan produknya. Penerapan SJPH mengacu pada aturan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Atas konsitensi itu, tiga produk Ajinomoto Indonesia memboyong penghargaan Top Halal Award 2025, yaitu Masako kategori ‘Seasoning’, Sajiku kategori ‘Instant Seasoning’ dan Saori untuk kategori ‘Oyster Sauce’ di Indonesia Halal Training & Education Center (IHATEC) Marketing Research.

“Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini dan berterima kasih kepada seluruh keluarga Indonesia atas dukungan serta kepercayaannya terhadap produk-produk kami," kata FRA & EA and SSP General Manager PT Ajinomoto Indonesia, Ceria Graselda dalam keterangan resminya dikutip Rabu (29/10).

Dia menjelaskan, ini merupakan kali ketiga Masako mendapatkan perhargaan sebagai Top Halal Award Brand 2025 kategori bumbu kaldu spesial. Pengakuan ini menjadi bukti komitmen Ajinomoto dalam menjamin kehalalan dan kualitas produk.

Penerapan SJPH dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses produksi dan distribusi.

"Selain itu, produk kami lainnya Sajiku ® dan Saori ® juga mendapatkan penghargaan halal dari IHATEC di tahun 2025 ini,” ujar Ceria.

Penyelenggara penghargaan, IHATEC Marketing Research menekankan bahwa TOP Halal Award tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga menunjukkan keberhasilan para pemilik merek dalam menjaga komitmen dalam menyediakan produk-produk halal dan berkualitas, khususnya di kalangan konsumen milenial.

Head of Sauce and Seasoning 2 Department PT Ajinomoto Indonesia, Reviana Havier, turut menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian tersebut.