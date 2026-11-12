Konsistensi Amri/Nita Jadi Sorotan Setelah Tersingkir di 16 Besar Kumamoto Masters 2026

jpnn.com - Ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah belum tampil konsisten saat berlaga pada ajang Kumamoto Masters 2026.

Pasangan ranking sembilan dunia itu tersingkir pada babak 16 besar setelah dikalahkan wakil Jepang Yuta Watanabe/Maya Taguchi dengan skor 17-21, 21-11, 8-21 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Kamis (12/11).

Peraih medali perak Asian Games 2026 itu mengaku kewalahan karena lawan mampu mengantisipasi serangan yang mereka bangun.

Amri/Nita akhirnya harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah setelah bertanding selama 50 menit.

“Yuta (Watanabe) hari ini permainannya benar-benar mengontrol, mengatur semuanya. Maya bermain sangat nekat di depan net jadi saya kurang bisa mengantisipasi serangan dengan baik,” ujar Nita.

“Komunikasi dengan pasangan sangat bagus, secara keinginan main juga ok, di lapangan enak tapi Yuta/Maya hari ini lebih in dan lebih konsisten,” timpal Amri.

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Kekalahan tersebut membuat Amri/Nita gagal melanjutkan tren positif setelah tampil di Hylo Open 2026.

Pada ajang BWF Super 500 tersebut, pasangan yang memulai debut di Indonesia International Challenge 2024 di Pekanbaru itu berhasil melangkah hingga babak semifinal.