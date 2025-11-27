Konsiten Terapkan Bisnis Berstandar Tinggi, Winfield Raih 2 Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA - Winfield Real Estate Agency menunjukkan performa yang baik dengan menyabet dua penghargaan bergengsi, yaitu Arebi Awards 2025 Kategori Best Office Icon dan Top Partner KPR BCA Rumah Primary Skala Nasional.

Founder & Owner Winfield Real Estate Agency, Leon Chen mengatakan keberhasilan ini tidak lepas dari fokus perusahaan pada inovasi dan pengembangan sumber daya manusia untuk terus meningkatkan standar layanan.

“Pencapaian ini menjadi bukti bahwa strategi kami dalam memaksimalkan teknologi, online advertising, serta membangun tim sales yang kompeten berjalan ke arah yang tepat. Penghargaan ini tentunya tidak mungkin diraih tanpa kepercayaan konsumen dan kerja keras seluruh tim Winfield,” ujar Leon.

Raihan penghargaan ganda ini merupakan konfirmasi atas komitmen Winfield dalam menjalankan praktik bisnis dengan standar tertinggi.

Menurut dia, AREBI Awards merupakan ajang bergengsi yang digelar oleh Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) untuk mengapresiasi kinerja luar biasa para pelaku broker properti di tanah air.

Kategori Best Office ICON pada penghargaan itu diberikan kepada tiga perusahaan dengan perolehan revenue tertinggi pada 2025, dan Winfield berhasil masuk sebagai salah satu penerimanya.

Penghargaan ini sekaligus menegaskan posisi Winfield sebagai entitas bisnis yang mampu menjadi simbol (icon) standar baru di industri perantara properti.

Sementara itu, predikat Top Partner KPR BCA Rumah Primary Skala Nasional diberikan kepada Winfield berdasarkan kontribusi penyaluran aplikasi KPR tertinggi secara nominal.