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Konsolidasi BUMN Belum Cukup, CBC Dorong Arsitektur Strategis Danantara

Konsolidasi BUMN Belum Cukup, CBC Dorong Arsitektur Strategis Danantara
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Presiden Direktur Centre For Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri. Ilustrasi. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Danantara Indonesia mereformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui konsolidasi dinilai sudah tepat.

Namun, langkah tersebut belum cukup untuk menjadikan BUMN sebagai agen pembangunan yang efektif dan efisien.

Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri menilai pemerintah perlu membangun arsitektur BUMN sebagai landasan strategis reformasi perusahaan pelat merah.

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"Sejatinya, konsolidasi dan arsitektur BUMN merupakan dua hal berbeda, tetapi sama pentingnya. Konsolidasi adalah instrumen korporasi, sedangkan arsitektur BUMN merupakan strategi negara," ujar Deni di Jakarta, Senin (8/11/2026).

Dia menjelaskan konsolidasi BUMN pada dasarnya merupakan proses bisnis dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan di sektor sejenis ke dalam satu holding agar lebih efisien dan memiliki skala usaha lebih besar.

Dengan penggabungan tersebut, biaya operasional dapat ditekan, koordinasi lebih mudah, dan kapasitas investasi meningkat.

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"Di tingkat perusahaan, pendekatan ini masuk akal. Direksi berbicara tentang efisiensi operasional, laba, pengembalian modal, dan daya saing," jelasnya.

Namun, menurut Deni, negara tidak hanya memiliki perusahaan untuk mencari keuntungan.

Presiden CBA Achmad Deni Daruri menilai pemerintah perlu membangun arsitektur BUMN sebagai landasan strategis reformasi Danantara.

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