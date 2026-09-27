Konsolidasi Menjelang Pelantikan Pengurus, SPI Bakal Perkuat Peran Masyarakat Jaga Ketertiban

jpnn.com - JAKARTA - Sahabat Polisi Indonesia (SPI) menggelar konsolidasi organisasi menjelang pelantikan kepengurusan periode 2026–2031 pada Minggu (27/9).

Ketua Umum SPI Fonda Tangguh mengatakan konsolidasi ini merupakan langkah awal memperkuat peran organisasi dalam membangun komunikasi, edukasi, dan kolaborasi positif dengan kepolisian.

Dia mengatakan kepengurusan baru akan diarahkan untuk menghadirkan kontribusi yang lebih nyata di tengah masyarakat.

“SPI harus hadir dengan kerja nyata dan menjadi jembatan positif antara masyarakat dan kepolisian," kata Fonda dalam keterangan persnya, Minggu (27/9).

Menurut dia, urusan menjaga keamanan dan ketertiban memerlukan peran masyarakat, sehingga harus ada penguatan edukasi.

Fonda mengatakan pengurus SPI di tingkat pusat dan daerah akan didorong mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat wilayah masing-masing.

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“Keamanan bukan hanya tugas polisi. Masyarakat juga punya peran,” kata dia.

Sekretaris Jenderal SPI Hendra Ferdiansyah mengatakan konsolidasi dilakukan guna memastikan seluruh jajaran siap menjalankan program setelah pelantikan.