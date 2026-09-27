menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Konsolidasi Menjelang Pelantikan Pengurus, SPI Bakal Perkuat Peran Masyarakat Jaga Ketertiban

Konsolidasi Menjelang Pelantikan Pengurus, SPI Bakal Perkuat Peran Masyarakat Jaga Ketertiban

Konsolidasi Menjelang Pelantikan Pengurus, SPI Bakal Perkuat Peran Masyarakat Jaga Ketertiban
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengurus Sahabat Polisi Indonesia (SPI) menggelar konsolidasi organisasi, Minggu (27/9). Sumber untuk JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Sahabat Polisi Indonesia (SPI) menggelar konsolidasi organisasi menjelang pelantikan kepengurusan periode 2026–2031 pada Minggu (27/9). 

Ketua Umum SPI Fonda Tangguh mengatakan konsolidasi ini merupakan langkah awal memperkuat peran organisasi dalam membangun komunikasi, edukasi, dan kolaborasi positif dengan kepolisian

Dia mengatakan kepengurusan baru akan diarahkan untuk menghadirkan kontribusi yang lebih nyata di tengah masyarakat. 

Baca Juga:

“SPI harus hadir dengan kerja nyata dan menjadi jembatan positif antara masyarakat dan kepolisian," kata Fonda dalam keterangan persnya, Minggu (27/9). 

Menurut dia, urusan menjaga keamanan dan ketertiban memerlukan peran masyarakat, sehingga harus ada penguatan edukasi.

Fonda mengatakan pengurus SPI di tingkat pusat dan daerah akan didorong mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat wilayah masing-masing. 

Baca Juga:

“Keamanan bukan hanya tugas polisi. Masyarakat juga punya peran,” kata dia. 

Sekretaris Jenderal SPI Hendra Ferdiansyah mengatakan konsolidasi dilakukan guna memastikan seluruh jajaran siap menjalankan program setelah pelantikan. 

SPI merasa urusan menjaga keamanan dan ketertiban memerlukan peran masyarakat, sehingga harus ada penguatan edukasi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI