Konsolidasikan Kekuatan, Hanura Bidik Kursi DPR RI dari Sulut

jpnn.com - JAKARTA - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terus mengonsolidasikan kekuatan menjelang Pemilihan Umum 2029. Partai besutan Oesman Sapta Odang (OSO) itu meminta seluruh kader kian solid dan siap berkompetisi pada kontestasi demokrasi.

Pada Selasa (20/10) malam, Tim Task Force DPP Partai Hanura menggelar konsolidasi dengan DPD, DPC, dan legislator Hanura se-Provinsi Sulawesi Utara di Manado.

Kehadiran Tim Task Force di Sulut mendapat apresiasi sangat tinggi. Seluruh kader unsur pengurus DPD, DPC di 15 kabupaten/kota serta anggota DPRD, organisasi sayap partai, seperti Srikandi Hanura, Pemuda Hanura dan Laskar Muda Hanura, hadir dengan antusias menyaksikan arahan dari Ketua Tim Task Force Patrice Rio Capella demi meraih kemenangan di Pemilu 2029 mendatang.

Rio mengatakan konsolidasi ini dilakukan supaya kepengurusan dan soliditas kader makin terkonsolidasi, serta siap menghadapi kontestasi demokrasi.

"Di masa lalu, potensi Hanura di sini cukup besar. Hari ini, kami mulai membangkitkan kembali, menjemput yang tertinggal dan memungut yang tercecer. Seluruh kader makin solid dan siap berkompetisi," kata Rio dalam keterangan di Jakarta, Rabu (21/10).

Berdasar pemetaan yang dilakukan, Rio menjelaskan bahwa Hanura berpotensi mendapatkan satu kursi DPR di Pileg 2029. Selain itu, Partai Hanura berpotensi menambahkan raihan kursi DPRD tingkat provinsi, kabupaten/kota.

"Untuk DPRD provinsi, kami berpotensi mendapat kursi di lima daerah pemilihan (dapil), di antaranya di Dapil Bolaang Mongondow Raya, Dapil Talaud, dan Dapil Kota Manado," kata Rio.

Dia menambahkan bahwa di tingkat kabupaten/kota, Hanura menargetkan meraih dua kursi DPRD dari setiap dapil pada Pileg 2029 mendatang.