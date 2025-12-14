Konstruksi Baja Kian Diminati, Target Ratusan Proyek Disiapkan untuk 2026
jpnn.com, JAKARTA - PT Adirahma Harapan Jaya menutup 2025 dengan kinerja positif di sektor konstruksi baja. Sepanjang tahun ini, perusahaan mencatat telah menangani lebih dari 100 proyek konstruksi baja yang tersebar di berbagai segmen, mulai dari hunian hingga bangunan komersial.
Proyek-proyek tersebut meliputi rumah tinggal, rumah kos, gedung usaha, hotel, restoran, kafe, serta fasilitas pendukung bisnis lainnya.
Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap konstruksi baja sebagai solusi bangunan yang dinilai kuat, fleksibel, dan efisien dari sisi waktu pengerjaan.
Direktur PT Adirahma Harapan Jaya, Triyanto, menyebut tahun 2025 menjadi fase penting bagi pertumbuhan perusahaan.
“Lebih dari 100 proyek yang kami tangani menunjukkan bahwa konstruksi baja semakin diterima sebagai solusi utama, bukan lagi sekadar alternatif,” ujar Triyanto, dalam keterangannya, Sabtu (13/12).
Memasuki tahun 2026, PT Adirahma Harapan Jaya menargetkan realisasi 200 proyek konstruksi baja atau hampir dua kali lipat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Target tersebut akan didorong melalui perluasan segmen pasar, peningkatan efisiensi proses kerja, serta penguatan layanan konstruksi baja.
“Target kami di 2026 adalah 200 proyek. Fokusnya bukan hanya bertambah secara jumlah, tetapi juga menjaga kualitas pengerjaan dan ketepatan waktu. Kami ingin menjadi pilihan utama untuk konstruksi baja rumah dan bangunan usaha,” kata Triyanto.
Sepanjang 2025, lebih dari 100 proyek konstruksi baja berhasil ditangani dan ditargetkan meningkat pada 2026.
