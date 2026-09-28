Konsultan Global Soroti Ambisi PLTS 100 GW Prabowo, Sebut 3 Hal Ini Jadi Kunci
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia saat ini menargetkan pencapaian net zero emissions pada tahun 2060 di tengah kondisi batu bara yang masih memegang peran sebagai tulang punggung bauran energi.
Sementara itu, porsi energi terbarukan nasional saat ini diketahui baru berada di kisaran 18,9 persen.
Global Energy Leader Arup, John Ammentorp memberikan pandangan terkait agenda transisi energi Indonesia dari sudut pandang global, dengan menggarisbawahi pentingnya komitmen awal yang dicanangkan negara ini.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah mencanangkan program Pembangkit Tenaga Listrik Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt yang diwacanakan selesai 3 tahun.
Ambisi besar tersebut hadir di tengah realitas kapasitas terpasang energi surya di Indonesia saat ini masih berada di angka sekitar 9 gigawatt, sehingga membutuhkan lonjakan kapasitas yang masif.
Secara teknis, program berskala besar ini dinilai sangat memungkinkan untuk diwujudkan, meskipun tantangan utamanya terletak pada pembangunan ekosistem pendukung yang tepat dan terstruktur.
John menyebut syarat pertama agar ambisi tersebut dapat terealisasi yakni terciptanya iklim investasi yang kondusif, serta kepastian perolehan ketersediaan lahan memadai untuk penempatan peralatan pembangkit.
Langkah berikutnya, memberikan kejelasan mengenai tahapan atau urutan eksekusi proyek, sehingga rantai pasok serta kontrak kerja memiliki kepastian jangka panjang.
Konsultan global bidang pembangunan infrastruktur, Arup menyoroti ambisi pembangunan PLTS 100 gigawatt yang diinisiasi pemerintah di bawah Presiden Prabowo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemkab Purwakarta & Rumah Energi Sukseskan Program PW4JET di Cirata
- Indonesia Buka Peluang Investasi Baru Berskala Global Lewat Ambisi Surya 100 GWp
- Ada Kendala Pasokan Batu Bara, Listrik-BBM Aman?
- Pemadaman Lampu 1 Jam di DKI Menghemat Biaya Listrik Rp 134 Juta
- Indonesia Dinilai Perlu Memiliki Sistem Energi yang Fleksibel
- UGM: PLTP Ungaran, Dorong Keandalan Listrik dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah