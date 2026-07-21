Konsumen Aion S Mengeluhkan Masalah Baterai yang Bengkak hingga Bocor

jpnn.com - Keluhan soal baterai mulai menghantui pemilik mobil listrik GAC AION S di China.

Sejumlah pengguna melaporkan gangguan serius pada paket baterai, mulai dari pembengkakan, kebocoran, hingga pecahnya sel baterai.

Hal itu berpotensi menyebabkan kendaraan kehilangan tenaga saat dikendarai.

Mayoritas kasus terjadi pada AION S yang telah menempuh jarak 150.000 hingga 300.000 kilometer.

Dalam waktu sekitar dua pekan, platform pengaduan konsumen 12365auto dan Black Cat, menerima sedikitnya 182 laporan terkait masalah tersebut.

Gangguan itu diduga berkaitan dengan baterai lithium iron phosphate (LFP) berkapasitas 177 Ah yang dipasok CALB.

Dari sekitar 213.000 kendaraan yang menggunakan komponen tersebut, tingkat temuan masalah dilaporkan mencapai 4,7 persen.

Sorotan publik makin besar setelah media pemerintah China, Xinhua, ikut memberitakan kasus tersebut.