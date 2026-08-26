Konsumen Merugi, Begini Modus Licik Beras Fortifikasi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menemukan secara administrasi berupa ketidaksesuaian antara klaim kandungan gizi pada sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) terhadap label kemasan produk.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan adanya temuan sejumlah beras fortifikasi yang tidak memiliki izin edar.

Termasuk juga adanya ketidaksesuaian antara klaim kandungan gizi dalam sertifikat PSAT dengan label kemasan produk.

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"Jadi, ada upaya untuk menurunkan kadar. Ini baru ditahap administrasi," ujar Andriko di Jakarta, Selasa (27/8).

Andriko menjelaskan terdapat perbedaan antara klaim yang diajukan dalam izin edar dengan kandungan yang tercantum pada label di pasaran.

Temuan tersebut saat ini masih dalam tahap pemeriksaan administrasi dan akan dilanjutkan dengan pengujian lebih lanjut.

"Jadi, misalnya diklaim izin edar, dia menyatakan 80 persen. Ternyata di labelnya setelah keluar (hasil ujinya) hanya 30 persen," tegasnya.

Adapun fortifikasi merupakan beras sosoh yang ditambahkan dengan kernel beras fortifikan, dengan tujuan untuk mendapatkan komposisi zat gizi tertentu.