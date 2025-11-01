Konsumen Nikmati Kenyamanan Fasilitas SPBU Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - SPBU Pertamina kini tak hanya menjadi tempat pengisian bahan bakar, tetapi juga destinasi istirahat nyaman bagi para pengendara.

Lewat program Serv-Q Pertamina, konsumen semakin merasakan pelayanan prima yang menghadirkan rasa aman, nyaman, dan efisien di setiap perjalanan.

Bagi banyak pengemudi, SPBU Pertamina telah menjadi “rumah kedua” yang menyediakan lebih dari sekadar BBM berkualitas.

Baca Juga: Jamkrindo Perluas Akses Pembiayaan Bagi Pelaku UMKM Feasible Namun Belum Bankable

Fasilitas yang bersih, area istirahat yang rapi, hingga ketersediaan tempat ibadah menjadi alasan utama konsumen setia memilih SPBU Pertamina sebagai tempat pemberhentian favorit mereka di jalan.

“Kalau pas waktu sholat, saya suka mampir ke SPBU Pertamina. Tempatnya bersih dan nyaman, jadi bisa istirahat sambil ibadah juga,” ujar Rina, pengendara mobil pribadi asal Bekasi.

Selain kenyamanan fasilitas, inovasi digital di SPBU Pertamina juga mendapat apresiasi tinggi. Kini, pengemudi dapat melakukan pembayaran non-tunai langsung di mesin pengisian tanpa harus turun dari kendaraan.

Baca Juga: Upaya Pertamina Dinilai Positif Dalam Menghadapi Kasus Pertalite di Jatim

Fitur ini membuat proses pengisian BBM menjadi lebih cepat, aman, dan praktis, terutama bagi mereka yang sedang menempuh perjalanan jauh.

Tak hanya area pengisian bahan bakar yang terus ditingkatkan, SPBU Pertamina juga menghadirkan kenyamanan lebih melalui kehadiran Bright Store.