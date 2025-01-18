jpnn.com, JAKARTA - Mobil listrik dan hybrid bekas menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan elektrifikasi.

Namun, saat memilih mobil listrik dan hybrid bekas masyarakat perlu memperhatikan sejumlah komponen agar tidak salah beli.

Salah satu komponen mobil listrik yang perlu diperiksa adalah kondisi baterai.

Berdasarkan studi Geotab pada 2024 yang menganalisis lebih dari 10.000 kendaraan listrik, rata-rata penurunan kapasitas baterai (battery degradation) tercatat sekitar 1,8% per tahun.

Meski demikian, tingkat penurunannya dapat berbeda-beda, tergantung pada sejumlah faktor, seperti pola penggunaan, kebiasaan pengisian daya, dan kondisi lingkungan.

Artinya, usia kendaraan saja belum cukup untuk menggambarkan kesehatan baterai secara menyeluruh.

Baterai yang mengalami degradasi bisa membuat daya tampung energi berkurang, sehingga jarak tempuh menjadi lebih pendek dibandingkan kondisi awal.

Selain itu, kondisi sel baterai yang tidak seimbang juga dapat memengaruhi performa kendaraan.