Konsumsi BBM Medan Naik hingga 10 Persen, Pertamina Tindak Tegas Awak Tangki Pelanggar Aturan

jpnn.com, TANIMBAR - PT Pertamina Patra Niaga menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum sopir mobil tangki yang terbukti melakukan pelanggaran di wilayah Sumatera Utara.

Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tidak terganggu oleh tindakan oknum tidak bertanggung jawab.

"Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi BBM. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Tanimbar, Maluku, Rabu.

Kitty mengatakan penegakan disiplin merupakan bagian dari upaya perusahaan menjaga keamanan, keselamatan, dan kualitas layanan distribusi BBM.

Pertamina Patra Niaga memastikan langkah tersebut tidak mengganggu operasional. Saat ini, distribusi BBM ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Medan telah berjalan normal dan stok BBM dalam kondisi aman.

Pertamina mencatat kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Medan, Sumatera Utara, meningkat 5-10 persen dibandingkan dengan rata-rata harian.

Peningkatan kebutuhan BBM dalam beberapa hari terakhir terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat, termasuk dimulainya kembali kegiatan sekolah dan perkantoran yang mendorong kenaikan mobilitas.

Pertamina merespons dengan percepatan penguatan kapasitas distribusi agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa hambatan.